Il Petrosino rinuncia alla gara di play out e il Casteltermini resta in Promozione

Si chiude con sorpresa il girone A di Promozione, il match di spareggio per la permanenza nella categoria vede l’assenza per rinuncia del Petrosino 1969 e il Casteltermini che raggiunge meritatamente la permanenza in Promozione.

Sarebbe stata una partita diversa e più esaltante, ma i giallorossi non sono scesi sul campo degli ospiti. Finisce così l’avventura del Petrosino che assieme all’FC Marsala non si salva e finisce in Prima Categoria. Da qui però si apre un altro capitolo: che futuro attende le squadre del nostro territorio? Potrebbero pensare a un ripescaggio…