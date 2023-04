Si torna a parlare dei problemi dell’Istituto Agrario “Damiani” di Marsala

Si torna a parlare dei problemi dell’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala. Dopo anni di polemiche tra l’Istituzione scolastica e la Provincia, vista la necessità della scuola con sede in via Trapani, di avere nuovi locali – in quanto il “Damiani” tra aule e palestre inagibili aveva bisogno di spazi – e vista anche la vicenda legata alla vicina Facoltà di Enologia, che – secondo quanto previsto dal Commissario del Libero Consorzio di Comuni trapanesi – dovrebbe diventare la futura sede dell’Itet “Garibaldi”, l’Istituto diretto da Domenico Pocorobba tornerà a parlare di tutto questo.

Lo farà in una conferenza stampa pubblica domani, 19 aprile, alle 11, nel corso del quale il dirigente scolastico illustrerà e chiarirà da dove scaturiscono le problematiche che da anni investono la scuola. Qui, probabilmente, si aprirà un nuovo scenario. O nuovi malcontenti.