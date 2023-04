La Fly Volley Marsala sconfitta in casa dall’Olimpia

Inattesa sconfitta casalinga, nella 23° giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile, per la GesanCom Fly Volley Marsala che dalla Olimpia Volley San Salvatore Telesino subisce, al PalaBellina, un 1-3 grazie ai parziali 19/25 – 25/18 – 19/25 – 16/25.

E’ stata l’ennesima occasione sprecata dalle libellule biancoazzurre per rimpinguare il carnet di punti classifica che la trovano bloccata a quota 17, senza riuscire ad approfittare dei contemporanei stop delle dirette concorrenti per la salvezza.

Una situazione che, anche se ancora non compromessa, vedrà il team lilybetano impegnato la settimana prossima nel primo scontro diretto in trasferta in quel di Terrasini, distante soltanto due punti, e nell’ultima di stagione regolare, il secondo scontro diretto a casa del Castellana Grotte, distante tre.

E’ stato un match fotocopia a quelli contro Santa Teresa e Pomezia, con la GesanCom Fly Volley Marsala ad inseguire le avversarie che incassavano di slancio il primo set e con capitian Scirè e compagne a pareggiare nel secondo, grazie ad una convincente prova, per poi cedere il terzo ed il quarto set senza riuscire ad impensierire realmente le avversarie. L

o stesso coach marsalese nel post partita ha dichiarato: “Voglio rivedere meglio i fondamentali che non hanno ben funzionato oggi contro Telesino per lavorarci su in settimana e poter affrontare al meglio gli scontri diretti che ci aspettano nelle ultime tre giornate. Questo roster ha un potenziale inespresso che sono speranzoso di poter tirare fuori dalle ragazze al più presto”.

Tabellino di gara

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 9, Caserta 14, Scirè 13, Pirrone 12, Gasparroni 8, Simoncini 2, Modena (L), De Marco 0, Li Muli 0, Antico ne, Fiorini 0, De Vita (L2) ne. Allenatore: Tani Frinzi Russo.

Olimpia Volley San Salvatore Telesino: Bacciottini 2, Vanni 14, Milano 13, Russo 13, Ascensao R. 11, Ascensao M. 8, Luraghi (L), Romano ne, Picariello ne, Maresca ne, Fuoco (L2) ne. Allenatore: Francesco Eliseo.