Zelensky “Celebriamo la Pasqua con una fede incrollabile nella vittoria”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la festa di Pasqua con una fede incrollabile nella nostra vittoria”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno delle celebrazioni della Pasqua Ortodossa.

“Abbiamo già fatto molta strada – sottolinea -. Forse le vette più difficili ci attendono. Le supereremo. E insieme andremo incontro all’alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro Paese. La bandiera blu e gialla sarà certamente innalzata in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai diavoli. Il sole splenderà nel sud, il sole splenderà nell’est e il sole splenderà in Crimea. Il sole giallo e caldo in un cielo azzurro e pacifico, ed è la luce della giustizia”, conclude Zelensky.

