Volley: sconfitta a Cremona per la Sigel Marsala

A Cremona altra esterna infruttuosa e arida di punti in cui si è imbattuta la Seap-Sigel Marsala. Ma questa volta, a dispetto di altre circostanze la prestazione tenuta in trasferta non è stata scialba e neppure arrendevole.

Nell’anticipo del sabato che apriva la 7^giornata e il girone di ritorno di Pool Salvezza, al PalaRadi è la D&A Esperia Cremona in rimonta a sopraffare la Seap-Sigel Marsala dopo circa due ore di gioco complessivo.

Le gialloblu di casa sono riuscite a trovare la via della vittoria, avendo fatto prevalere la qualità tecnica di cui dispongono. Dei quattro set totali la squadra allenata da Eraldo Buonavita si aggiudicato solo il primo. Di contro, nel set di partenza la D&A Esperia Cremona ha pagato i sei errori dalla linea del servizio, più gli otto in attacco che sommati fanno quattordici. Un parziale di apertura che aveva illuso potesse trattarsi di una giornata favorevole per i colori azzurri. Successivamente, poco a poco la D&A Esperia Cremona si è registrata ed è uscita fuori definitivamente nei tre set successivi, nonostante abbiano opposto una strenua resistenza capitan Moneta e compagne soprattutto negli ultimi due giochi nei periodi centrali. Emblematico il finale di quarta frazione quando alla Seap-Sigel Marsala è riuscito annullare ben tre dei cinque match-ball che si era creata Cremona. Così di seguito è riportata la progressione set: [19/25; 25/15; 25/17; 25/22].

Nella prossima partita anticipata a giovedì 20 aprile ore 17.00 la Seap-Sigel ospiterà in casa Chromavis DB Offanengo, squadra terza in classifica con gli attuali 33 punti aspettando la gara di domenica pomeriggio.