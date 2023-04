Trapani, il prefetto Cocuzza visita l’area protetta delle saline

Il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, ricevendo l’invito della Riserva Regionale delle Saline di Trapani e Paceco, ha visitato l’area protetta.

Il Prefetto, accompagnato dalla responsabile della riserva, Silvana Piacentino, si è addentrata tra le saline visitando la Salina Calcara da dove ha potuto ammirare la bellezza del contesto costiero. Durante la visita sono stati illustrati gli aspetti naturalistici della Riserva che, oltre ad essere una Riserva Regione, è riconosciuta e tutelata anche quale zona umida d’importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar e rete Natura 2000 con i siti Z.S.C. e Z.P.S. ai sensi delle Direttiva Comunitarie Habitat e Uccelli.

Prima della visita il Prefetto presso gli uffici della Riserva ha incontrato Francesco Picciotto, dirigente della Regione Siciliana Servizio Parchi e Riserve, e Gaetano Benedetto, presidente del Centro Studi WWF Italia che segue le vicende della riserva di Trapani sin dalla sua istituzione. Nell’incontro sono state illustrate le problematiche della Riserva dovute in buona parte al contesto territoriale che la circonda. In particolare è stata poi evidenziata la difficoltà più volte incontrata rispetto ad una corretta applicazione delle norme che impongono procedure che, proprio in ragione dei vincoli internazionali che qualificano e tutano anche il valore dell’area, rimarrebbero vigenti anche qualora la riserva e il relativo ente gestore non dovessero esistere.