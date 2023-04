Tennistavolo: la marsalese “Lecocq” si gioca la promozione in B1

E’ il momento che non ti aspetti e che ha un valore assolutamente non preventivato all’alba di questa fantastica avventura in serie B2. Domenica mattina la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala si giocherà la promozione in B1 nell’ultimo match possibile di stagione regolare contro la forte TT Vi.Ga.Ro. Siracusa che li precede di due lunghezze in classifica.

Considerato il risultato dell’andata, grazie al quale i siracusani vinsero per 5-2, i ragazzi di Coach Claudio Amato avranno a disposizione soltanto la vittoria con i parziali di 5-0 oppure 5-1, perché il 5-2 porrebbe la questio su calcoli relativi ai set ed ai punti vinti e persi, di fatto creando, ad oggi, una quasi incalcolabile classifica avulsa.

Ma sono solo calcoli dettati dal campanilismo, data la presenza fra gli avversari del fortissimo pongista Salvatore Ganci che, con il suo 96%, da solo quasi assicura tre punti al Siracusa vista la tecnica sopraffina da categoria superiore. Basti pensare che in tutto il torneo Ganci ha perso soltanto una partita per 3-2 contro Marcello Arcigli, anch’egli esperto giocatore che ha militato tanti anni in serie superiori.

Ma sarà giusto provarci con tutte le proprie forze, perché è un’occasione unica a cui gli atleti lilybetani si sono preparati al meglio delle proprie possibilità, coscienti di poter scrivere una pagina memorabile di storia sportiva per il movimento pongistico che sicuramente merita per i sacrifici profusi in tutti questi anni.

Ricordiamo le percentuali dei nostri pongisti in questa stagione: Alessandro Guttuso con il 76,6%, Pasquale Titone con il 57,5% ed Alessandro Amato con il 56,2%. Sarà possibile seguire il match domenica 16 aprile 2023 a partire dalle ore 10.30.

Per chi non potesse assistere di presenza presso l’Istituto Professionale Cosentino di Via del Fante a Marsala, la diretta verrà assicurata tramite il profilo Youtube “Asd Germaine Lecocq Marsala” all’indirizzo https://www.youtube.com/live/Wqpo-EGZPul?feature=share