Marsala, eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Rassegna Meccanica-Agricola di Strasatti

Venerdì 14 Aprile 2023 la comunità di Strasatti si è riunita per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo (comitato) della Rassegna Meccanica-Agricola di Strasatti, presso il salone parrocchiale della Chiesa Maria SS Addolorata.

Sono undici i componenti del nuovo comitato, tra vecchi e nuovi nomi. Il nuovo consiglio è composto da: Antonino Genovese (Presidente) Gianclaudio Genna (Vicepresidente) Maicol Martinico (Segretario) Stefania Ingargiola (Tesoriera) Leonardo Salvatore Morsello (Consigliere) Antonino Gabriele (Consigliere) Ludovico Amari (Consigliere) Salvatore Angelo Sciacca (Consigliere) Mario Salvatore Ferreri (Consigliere) Ilaria Ampola (Consigliere) Rosalba Di Girolamo (Consigliere) È stato anche presentato in assemblea il nuovo Revisore dei conti: Antonella Morsello.

Un nuovo gruppo che si arricchisce della presenza delle idee di nuovi volti e dell’esperienza di membri già conosciuti. Un team formato da coloro che vivono la nostra terra proprio attraverso lavori agricoli e meccanici, lavori che richiedono manualità e creatività, che non dimenticano le tradizioni, ma che esaltano i lavori artigianali riadattandoli in chiave moderna. Troviamo anche proprietari di attività locali, che conseguentemente conoscono e vivono le esigenze del territorio, ma anche coloro che attraverso i propri lavori hanno sviluppato capacità digitali, manuali, imprenditoriali, di comunicazione, organizzative e con un grande senso del dovere e della responsabilità. Nonostante questa varietà di membri, il neo Presidente Antonino Genovese ha ringraziato tutti i cittadini presenti evidenziando che “I titoli dati sono solo formalità, tutti dobbiamo sporcarci le mani e lavorare per il bene della contrada. Ringrazio tutti coloro che sono presenti, perché grazie a loro sentiamo già di essere supportati e incoraggiati. La fiera non può essere creata solo da undici persone, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi.”

Alla fine dell’assemblea i componenti hanno affermato: “Nell’ultimo decennio abbiamo visto la nostra fiera mutare considerevolmente, perdendo di vista il suo obiettivo, ovvero quello di trattare e/o di fondarsi su temi riguardanti il settore meccanico-agricolo. Questo non è successo per negligenza di vecchi consigli che anzi ringraziamo per il lavoro svolto e per la loro tenacia nel mantenere viva la tradizione, ma semplicemente è accaduto perché la nostra società è in continuo cambiamento e in continua evoluzione. In questo contesto la fiera ha cercato di seguire le esigenze del momento e si è adattata alla società moderna. Questo nuovo consiglio direttivo invece vuole ribaltare questo cambiamento, facendo in modo che non sia la fiera ad adattarsi all’evoluzione della società e del mondo in cui viviamo, ma sia proprio il mondo in cui viviamo ad adattarsi alla nostra fiera e ai suoi temi cardine, che vivono nel nostro territorio da quasi cento anni, rappresentando uno dei settori più presenti in Sicilia.”