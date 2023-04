Ridurre gli sprechi alimentari, in Sicilia disegno di legge per aiutare chi ha bisogno

Molte volte si è parlato di ridurre gli sprechi alimentare, soprattutto delle attività di ristorazione – ma anche di quelle farmaceutiche – al fine di favorire una catena di solidarietà distribuendo le rimanenze ai meno fortunati.

Negli anni si è parlato di iniziative comunali per fare in modo che le attività come bar, panetterie o ristorazione, potessero distribuire in maniera assolutamente lecita quello che avanza alla fine della giornata evitando, altresì, che andassero gettati in giro per la città. Parte da queste considerazioni il disegno di legge promosso dal deputato regionale del PD Fabio Venezia, e firmato da tutti i parlamentari del gruppo dem all’Ars.

“In Sicilia si stima uno spreco ogni anno di circa quattrocentomila tonnellate di alimenti. Più di un terzo degli sprechi (35%) sono prodotti dal settore agricolo, mentre distribuzione e ristorazione concorrono rispettivamente per il 10% e il 15%. Purtroppo – aggiunge il parlamentare – solo una piccolissima parte dei prodotti (5%) viene attualmente messa a disposizione e donata a chi ne ha di bisogno, il resto diventa spreco alimentare e quindi rifiuto che determina rilevanti costi di gestione con un impatto negativo sia sotto il profilo economico che ambientale”.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare che potrebbe individuare le azioni di contrasto allo spreco, prevedendo la concessione di contributi regionali per facilitare l’adozione di sistemi e strumenti volti alla riduzione dei rifiuti, la costituzione di reti di solidarietà territoriali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale e la realizzazione di network sociali a supporto.