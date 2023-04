La Lilybetana Scacchi pronta per le Regionali e i Campionati Studenteschi ad Agrigento

Si svolgeranno ad Agrigento oggi e domani le fasi regionali dei Campionati Giovanili di Scacchi. L’organizzazione, sotto la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano, è stata affidata a Eventi Scacchi e all’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo di Favara. Sono attesi oltre 150 giocatori provenienti da ogni parte della Sicilia.

L’Asd Lilybetana Scacchi, guidata dal Presidente Giuseppe Cerami e dall’Istruttore federale Enzo Colicchia, partecipa con una delegazione di ben 28 atleti, dagli Under 8 agli Under 18. Tra questi ci sono anche le due promesse degli scacchi marsalesi, Federica e Davide Montalto, la prima è campionessa regionale Under 16 in carica e tenta l’Under 18. Il fratello Davide farà il suo esordio in Under 16.

Il 17 aprile invece, sempre ad Agrigento, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comitato Scacchistico Siciliano, si svolgeranno le fasi regionali dei Campionati Studenteschi e del Trofeo Scacchi Scuola, alle quali parteciperanno le squadre classificatesi nelle prime posizioni alle fasi provinciali svoltesi a Marsala lo scorso 20 marzo.