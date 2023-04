Incidente stradale a Marsala sul Lungomare

Due feriti all’intersezione tra la via Lipari e la via M. Gandolfo a Marsala in seguito ad un cicidente stradale che si è verificato questa mattina, sabato 15 aprile, intorno all 7.00.

I feriti sono L. C. di 39 anni che transitava la via Gandolfo e non si sarebbe fermato allo Stop. L’altro ferito è F. D. V. di 42 anni. Dopo l’urto quest’ultimo ha fatto girare a vettura di 45 gradi. Entrambi sono stati verbalizzati dalla pattuglia dei Vigili urbani che è intervenuta a rilevare il sinistro.

Le vetture sono una Lancia Y grigia e un’Alfa Romeo grigia.