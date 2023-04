Il Giovinetto Petrosino ad Enna a caccia della promozione in A

Ultima partita della stagione per la Puleo Il Giovinetto Petrosino, prima della Final Eight di promozione in A Silver di Chieti. I petrosileni hanno avviato una lunga cavalcata per risalire la classifica vincendo con Aretusa, Ragusa, Mascalucia, Palermo e perdendo solo in casa della capolista Lanzara e portandosi a quota 22 punti al pari del Palermo.

Con la vittoria dell’Enna a Salerno, la Puleo perde l’ultima chance di poter tentare il sorpasso su entrambe le squadre nell’ultima partita e conquistare la Silver già alla fine della fase ad orologio. Ora per il Giovinetto l’ultima gara ad Enna non perde significato, perché una vittoria o un pareggio potrebbero permettergli di superare il Palermo e agganciare la terza posizione, importante per la Final Eight. Gli ennesi, ormai promossi in Silver e con la possibilità di giocarsi la serie A Gold, naturalmente vorranno festeggiare davanti al proprio pubblico, terminando l’ultima parte del campionato con una vittoria, prima delle Finali Gold di Chieti.

La gara sarà diretta da una coppia di arbitri di A1 con la supervisione di un Commissario Speciale. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming dalle 18.30 nella pagina Facebook della Orlando Pallamano Enna.