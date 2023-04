Tutti gli eventi a Marsala nel fine settimana

“Esodo” è lo spettacolo di e con Simone Cristicchi che si terrà domani pomeriggio alle ore 18, nel Teatro Impero che racconta l’esodo istriano. È il sesto appuntamento della rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. E’ possibile acquistare i biglietti (a partire da 13 euro) presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45 oppure on line su livetichet.it.

Gaia Servadio

Oggi, alle ore 12, sull’Isola di Mozia si terrà la commemorazione della scrittrice italo-inglese Gaia Servadio (1938-2021), che grande ed appassionata attenzione ha rivolto alla Sicilia ed alla cultura siciliana. In sua memoria verrà posta a dimora una targa a ricordo dei soggiorni sull’Isola che hanno consentito la stesura della pubblicazione “Mozia. Fenici in Sicilia”, sulla storia della civiltà fenicia e le ricerche archeologiche condotte nell’Isola. Interverranno alla commemorazione, il sindaco Massimo Grillo, Lidia Tusa, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Whitaker, il professor Gaetano Armao dell’Università di Palermo, il figlio di Gaia Servadio, Orlando Mostyn-Owen ed alcuni familiari.

La XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven” di Marsala, prosegue con un nuovo appuntamento, il terzo, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”. Domani, alle ore 18, salirà sul palco Giovanni Lanzini clarinet & live electronics con lo spettacolo “Clarinettissimo”, un intrigante e particolare programma che vi consigliamo di non perdere. Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.

Giovanni Lanzini

Al Cinema Golden di Marsala in settimana arriva una doppia programmazione. In sala “Supermario Bros”, che racconta le vicende del personaggio più famoso dei videogiochi, verrà proiettato alle ore 16 e alle 18. Mentre solo alle ore 21.30 verrà programmato il film “Il Ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso, ecc. Leo Bernardi è un regista che non riesce a completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova, in procinto di partecipare in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo montatore cerca di farlo uscire dall’impasse e da una depressione incipiente.