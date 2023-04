La “De Gasperi” di Marsala a scuola con la Capitaneria di Porto per la Giornata del Mare

In occasione della quinta edizione della Giornata del Mare e della Cultura Marina, istituita il 13 febbraio 2018 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 229/2017 sul Codice della Nautica da diporto e che si celebra ogni anno l’11 aprile, l’Istituzione scolastica “Alcide De Gasperi” di Marsala, di concerto con il Corpo della Capitanerie di Porto, ha indetto un contest artistico sul tema della cultura marinara e della sostenibilità ambientale rivolto alle alunne e agli alunni della scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale in accordo con il nuovo articolo 52 del Codice della Nautica da diporto.

Hanno presenziato alla manifestazione, svoltasi il 12 aprile nella sede Centrale di via Fornara e in collegamento con il plesso staccato di Terrenove, insieme al dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, la Comandante Tenente di Vascello Francesca Reccia, il Luogotenente Tommaso Rallo e la Sottocapo Diana Vaccari. Le personalità presenti hanno spaziato, grazie anche all’ausilio di tre brevi video esplicativi, dalla conoscenza delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto, al Codice del mare, alla lotta all’inquinamento provocato dai rifiuti e al ruolo fondamentale del mare nel contesto della salvaguardia dell’ecosistema globale.

I tre Ufficiali hanno saputo entusiasmare gli studenti. Alla discussione ha fatto seguito la premiazione dei migliori lavori realizzati. Il preside ha poi consegnato alla Comandante una targa in segno di stima.