Conoscere l’autismo con l’arte, evento della Nosengo al “Sollima”

L’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, Scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Trapani, ha organizzato, in collaborazione con la Rete di Scopo “Insieme per aiutarli”, l’evento “L’arte ti rende parte: atelier esperienziale artistico-autistico”.

L’evento, programmato in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata lo scorso 2 aprile, prevede l’attivazione di laboratori artistico-espressivi, a cura dell’Associazione artistica “Ultrablu” di Roma, che si sono tenuti ieri presso l’istituto “Nosengo” con il coinvolgimento di gruppi di alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Nel pomeriggio destinatari dei laboratori artistici sono stati gruppi di alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado presso l’Istituto Statale “A. Damiani” di Marsala.

Questa mattina invece, dalle 9.30, si svolgerà il seminario “L’arte ti rende parte” presso il Teatro comunale “E. Sollima” di Marsala.