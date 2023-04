Promozione: il Marsala retrocede, il Petrosino ai play out

Terminato il Campionato di Promozione, si aprono nuovi scenari. Soprattutto per il calcio del territorio marsalese e petrosileno. L’FC Marsala, con -2 punti a causa di penalità, 0 partite vinte, 2 pareggi e 22 sconfitte, è matematicamente retrocesso in Prima Categoria.

La nuova società, che sta vivendo un periodo difficile a causa di alcuni debiti della precedente dirigenza, aveva detto di puntare sulla prossima stagione ma al momento il futuro sembra ancora una volta in bilico se prima non si sistema la questione economica del Marsala Calcio.

Il Petrosino 1969 invece, che non aveva iniziato male, a lungo andare non è riuscita a dare testa alle altre squadre, concludendo con 18 punti al penultimo posto. Il Petrosino sta giocando i play out per non retrocedere, contro il Casteltermini. Le due squadre si incontreranno domenica 16 aprile alle ore 16, per l’andata.