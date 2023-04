Sei milioni e mezzo per le produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia

L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l’avviso pubblico 2023-2024 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia. Più di sei milioni e mezzo di euro (6.634.800 euro) che serviranno, dopo una selezione pubblica e attraverso una graduatoria finale di merito, a sostenere nuovi progetti, anche in animazione, per film, documentari, serie Tv e cortometraggi per il cinema o la televisione.

Dopo un lungo periodo di utilizzo di risorse extra-regionali, le agevolazioni per lo sviluppo del settore cinematografico in Sicilia torneranno, nel triennio 2023-2025, ad essere finanziate dalle risorse del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

Lo scopo è quello di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore e diffondere la conoscenza dell’Isola. Tra i criteri che guideranno la selezione per i contributi, infatti, figurano anche la valorizzazione del territorio, della storia, della cultura e dei tratti identitari della Sicilia; e il massimo impatto economico ed occupazionale sul territorio regionale, attraverso l’impiego di maestranze artistiche e tecniche siciliane.

La presentazione pubblica dell’iniziativa della Regione Siciliana si svolgerà mercoledì 19 aprile, alle 11, nella Sala Borsellino dell’assessorato regionale (via Notarbartolo, 9 – Palermo). In quell’occasione, inoltre, sarà sottoscritta e presentata la convenzione tra la Regione e l’Istituto per il credito sportivo, banca di diritto pubblico che opera, tra l’altro, per la promozione e lo sviluppo delle attività culturali attraverso fondi di finanza generativa a sostegno dell’industria audiovisiva nazionale.

La Sicilia sarà la prima regione d’Italia a sottoscrivere con Ics tale tipologia di convenzione, che consentirà ai beneficiari delle agevolazioni concesse da Sicilia Film Commission di accedere, dietro valutazione del merito creditizio, a specifiche linee di finanziamento per la realizzazione del progetto cofinanziato.

Alla presentazione parteciperanno i vertici dell’assessorato regionale, della Sicilia Film Commission e dell’Istituto per il credito sportivo.

L’avviso pubblico per la concessione dei contributi è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana ed è disponibile al seguente link.