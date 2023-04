Orlando (Civicamente): “Nuova proposta per lo Scorrimento Veloce” e lamenta le mancate risposte del sindaco di Marsala

“Sono ormai anni che come gruppo attentiamo una risposta seria da parte dell’amministrazione comunale a diverse questioni che abbiamo sollevato”. E’ quanto afferma a nome del gruppo consiliare di Marsala, Civicamente, Leo Orlando.

“La prima volta che ci siamo interessati della “questione” Scorrimento Veloce risale al 26 marzo del 2022. Con una nota indirizzata al sindaco Massimo Grillo abbiamo sottolineato lo stato di incuria in cui si trovava l’importante arteria e sollecitato interventi in prossimità degli svincoli allora ancora completamente al buio, e nelle gallerie. Ancora nessuna risposta. Trascorso qualche mese e precisamente nel settembre dello scorso anno siamo ritornati sull’argomento. Ancora aspettiamo di conoscere le intenzioni dell’amministrazione. Oggi si ripresenta un ulteriore problema. Come i passanti dalla strada hanno potuto vedere, da anni in prossimità della galleria ci sono due canalette dove perennemente scorre acqua con grave dispersione del prezioso liquido. Noi abbiamo proposto che, tramite gli uffici interessati, si avvii un progetto per la raccolta di questa acqua che potrebbe essere utilizzata a scopo irriguo”.

Per la verità negli svincoli che immettono sulla statale l’illuminazione è tornata dopo tanto tempo. Secondo Orlando se si fosse usato un sistema diverso, da tempo gli svincoli sarebbero dotati di fari con corpi illuminanti accesi.

Il gruppo Civicamente che è composto oltre che dal consigliere Orlando anche da Gabriele Di Pietra che nella loro collocazione originale erano componenti della maggioranza, adesso sono transitati all’opposizione.

“Abbiamo e continueremo a tenerlo un atteggiamento costruttivo – ci dice ancora Leo Orlando -, ma tuttavia ogni giorno siamo assediati da richieste di cittadini che attendono risposte dall’amministrazione. Basta guardare la gestione dei lavori pubblici, le strade sono piene di mini cantieri che spesso incidono sulla viabilità, ma ancora più spesso non si comprende su cosa gli operatori stanno intervenendo. Il sindaco continua con politica degli annunci. Faccio un esempio: che fine hanno fatto il lavori per la pista ciclabile urbana che dovevano, come da annuncio pubblico, prendere il via già un mese fa?”.

Il consigliere ci comunica che la proposta di aumento della tassa di soggiorno per i turisti è già stata trasmessa dall’amministrazione al Consiglio comunale e che le commissioni hanno già avviato una prima discussione. Proprio un’analoga richiesta lo scorso anno fu bocciata dal consiglio comunale.

“E da quello che ho potuto comprendere parlando con i colleghi, rischia di fare la stessa fine. Noi come gruppo non siamo contrari, tuttavia occorre chiarezza da parte dell’amministrazione. In altri comuni siciliani la tassa serve per finanziare alcuni settori. Dobbiamo essere chiari e specificare nella delibera che gli introiti andranno al settore Verde Pubblico, Manutenzione ordinaria delle strade e Trasporti pubblici, tutti settori che incidono davvero sul turismo, chi arriva deve trovare una città migliore. Noi lanciamo una proposta: tutti i comuni della provincia si uniscano e aumentino la tassa in misura uguale”.