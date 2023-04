Marsala: strada dissestata e pali al centro, i cittadini protestano

Da oltre un anno una stradina di contrada Giunchi è in pessime condizioni. Anni fa il Consiglio comunale di Marsala aveva approvato un progetto di rifacimento dei canali d’acqua che poi è stato solo in parte portato avanti in una sola delle arterie vicine al passaggio al livello del versante nord della Città.

La strada, che è stata solo da una parte asfaltata, all’uscita con la via Pupo, è completamente dissestata, con i pali dell’illuminazione pubblica al centro della carreggiata che è stata ampliata ma mai asfaltata. I cittadini lamentano la situazione vigente, già da tempo.

Col rischio che, di sera, senza luce peraltro, i pali non si vedano e qualche mezzo finisca contro gli stessi o in una buca con danni a cose e persone. Anche l’altra arteria però necessita di un intervento ai canali d’acqua urgente in quanto la strada si sta sempre più restringendo col rischio che un giorno venga inghiottita dalla ‘sachia’.