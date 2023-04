Lutto a Santa Ninfa: è morto il sindaco Lombardino

Comunità di Santa Ninfa in lutto per la scomparsa del sindaco Giuseppe Lombardino. Sessant’anni, in carica dal 2018, malato da alcuni anni, la scorsa settimana era stato ricoverato presso l’ospedale di Castelvetrano. Dieci giorni fa Lombardino aveva annunciato la propria intenzione di ricandidarsi alle amministrative in programma il 28 e 29 maggio, con la lista “Insieme per Santa Ninfa”, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto durante il primo mandato.

Cordoglio è stato espresso dal Pd di Partanna, che ha pubblicato una nota: “Alla famiglia e i cari del Sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino va il nostro pensiero, e ci uniamo a loro nel dolore per la perdita di una grande persona, eccellente amministratore e rappresentante politico che in questi anni ha guidato la comunità santaninfese con senso civico e valoriale”.