Sono passate 15 edizioni e “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo” è una delle rassegne più longeve della Città di Marsala. Ciò grazie al lavoro che la Compagnia Teatrale Sipario ha fatto fuori e dietro al palco.

Nonostante un periodo difficile, fortunatamente passato, la rassegna quest’anno è tornata più vitale di prima, registrando anche il “tutto esaurito”. “Il pubblico ha dimostrato di aver lasciato la pandemia alle spalle ed è tornato a teatro con più voglia di partecipare alla vita culturale della Città – ci ha detto il fondatore di Sipario, Vito Scarpitta -. Abbiamo registrato con soddisfazione dei sold out a conferma dell’ottima accoglienza”.

Un mese e mezzo fa si era temuto che la caduta dei calcinacci dal tetto del Teatro potesse fermare la programmazione degli spettacoli; tutto invece è rimasto quasi invariato e la rassegna “Lo Stagnone…” può continuare.

“Devo ringraziare l’Amministrazione comunale perchè a mia memoria non è mai avvenuto un intervento in tempi così celeri. E soprattutto ha istituzionalizzato solide manifestazioni, penso ‘a Scurata che si svolge alle Saline Genna e che quest’anno avrà in cartellone nomi di rilievo del panorama artistico nazionale. ‘Lo Stagnone’ in inverno e ‘a Scurata organizzata in estate dai gruppi artistici del territorio confluiti nel MAC, Movimento Culturale marsalese, sono l’esempio lampante del fatto che puntare sulle realtà locali e sulla cultura paga eccome”, afferma Scarpitta.

Il prossimo evento si terrà domenica 16 aprile alle ore 18 con il cantautore e attore Simone Cristicchi che porterà in scena “Esodo”, il racconto dell’espatrio istriano. Cristicchi trasporterà il pubblico fino al Porto Vecchio di Trieste, dove c’è un “luogo della memoria”: il Magazzino 18. Qui viene raccontata una pagina dolorosa della storia d’Italia, una complessa vicenda del nostro Novecento poco nota e resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento, ma a tante, piccole, umili testimonianze.

Aprile si chiuderà il 30 alle ore 18 con “Le Vispe Terese” dell’attore e regista Alessio Piazza che si addentrerà con un’interpretazione viva e verace nelle nostre più profonde origini.

“Fuori rassegna ci sarà anche il tributo a Tiziano Ferro il 7 maggio alle ore 21, con una delle più importanti cover band d’Italia, premiata con l’ambito riconoscimento nel 2019; la band riempie gli stadi e i teatri d’Italia portando la loro interpretazione dell’autore di ‘Perdono’ e ‘Perverso’ – specifica Scarpitta -. Mentre il 14 maggio attendiamo la grande Patty Pravo in ‘Minaccia Bionda’, il suo nuovo tour. All’Impero sarà accompagnata dai suoi musicisti e verrà incalzata dal noto regista teatrale e autore tv Pino Strabioli. Sarà una grande serata”.

I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso la Pro Loco di via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45 o ancora on line su livetichet.it.