Il consiglio comunale approva il “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni”. La discussione si sposta poi sul futuro di Marsala Schola

Il consiglio comunale di Marsala nella seduta di giovedì 13 aprile ha approvato in prima istanza sei “debiti fuori bilancio”, prelevati su proposta del presidente Enzo Sturiano. Singolarmente gli atti sono stati illustrati dal presidente della Commissione Bilancio Pino Ferrantelli e, successivamente, il Consiglio ha approvato ciascun atto.

Conclusa la votazione, Flavio Coppola è intervenuto per richiamare l’attenzione dell’Aula su “Marsala Schola” per la quale, ha affermato, non è stato ancora deciso il suo futuro: chiusura o rilancio. L’esponente di opposizione ha proposto la creazione di una commissione ristretta che affronti il tema per farlo poi transitare nelle apposite sedi: Commissioni e Aula Consiliare.

Sul punto si è aperto un dibattito, dove sono intervenuti i consiglieri Pino Carnese, Massimo Fernandez, Pino Ferrantelli, nonché la vice sindaco Valentina Piraino che ha comunicato la volontà dell’Amministrazione di rilanciare l’Istituzione, dichiarando altresì la disponibilità a valutare le proposte del Consiglio.

Terminata la discussione, su proposta di Gabriele Di Pietra è stato posto in trattazione il “Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni”. Dopo la relazione dell’assessore Salvatore Agate, sono stati prima votati i quattro emendamenti che erano stati proposti dalla commissione consiliare ae di seguito il Regolamento emendato, è stato approvato all’unanimità.

Successivamente, Leo Orlando ha chiesto l’Audizione dell’assessore Ignazio Bilardello sul tema dell’Edilizia Scolastica. Lo stesso Bilardello ha illustrato all’Aula la situazione delle scuole sul territorio comunale, intervenendo anche per fornire chiarimenti alle osservazioni dei consiglieri Flavio Coppola, Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e lo stesso presidente Enzo Sturiano.

I lavori consiliari saranno aggiornati dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo già programmata.