Funierice: tutti i nuovi orari fino al 25 giugno

Si comunica che la Funierice ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale (clicca qui per visualizzare: https://www.funiviaerice.it/societatrasparente/documenti/statutofunierice.pdf) il calendario del servizio fino al prossimo 25 giugno incluso.

PROGRAMMA DI APERTURA DELLA STAGIONE

In vigore a partire dal 03/04/2023 al 20/04/2023 incluso

Lunedi: Apertura dalle 14:00 alle 19:00

Dal martedì al giovedì: Apertura dalle 08:30 alle 19:00

Venerdì e sabato: Apertura dalle 10:00 alle 23:00

Domenica e festivi: Apertura dalle 10:00 alle 21:00.

In vigore a partire dal 21/04/2023 al 01/05/2023 incluso

21, 22, 23, 24 e 25 aprile: Apertura dalle 10:00 alle 23:00

26 aprile: Apertura dalle 14:00 alle 21:00

27 aprile: Apertura dalle 08:30 alle 21:00

28, 29 e 30 aprile e 1 maggio: Apertura dalle 10:00 alle 23:00.

In vigore a partire dal 02/05/2023 al 04/06/2023 incluso

Lunedì: Apertura dalle 14:00 alle 19:00

Dal martedì al giovedì: Apertura dalle 08:30 alle 19:00

Venerdì e sabato: Apertura dalle 10:00 alle 23:00

Domenica e festivi: Apertura dalle 10:00 alle 21:00.

In vigore a partire dal 05/06/2023 al 25/06/2023 incluso

Lunedì: Apertura dalle 14:00 alle 19:00

Dal martedì al giovedì: Apertura dalle 09:30 alle 20:00

Venerdì e sabato: Apertura dalle 10:00 alle 23:00

Domenica e festivi: Apertura dalle 10:00 alle 21:00.

«Il nuovo calendario – commenta la sindaca Daniela Toscano –, che riguarda il periodo pre-estivo, è frutto di una proposta dell’Amministrazione comunale di Erice che è stata pienamente condivisa dal Commissario del Libero Consorzio Comunale, dott. Raimondo Cerami, e che ha trovato la disponibilità dell’Amministratore unico dott. Gandolfo Spagnuolo che ringraziamo per la collaborazione. Il calendario, frutto di una riflessione sulle disponibilità economiche ed umane a disposizione, tiene conto in maniera attenta sia delle necessità di spostamento dei visitatori che intendono recarsi nel nostro centro storico che delle esigenze degli operatori commerciali e, più in generale, dell’intero comparto turistico ericino».

«La rimodulazione del calendario – aggiunge la sindaca –, con l’aumento delle ore di funzionamento della cabinovia, prevede naturalmente un aumento della tariffa a fronte dei maggiori costi, che sarà proposto al Consiglio comunale. Lunedì – conclude la sindaca Toscano – si terrà l’assemblea dei soci durante la quale sarà verosimilmente approvata la proposta del P.E.A. che riguarderà le modalità di fruizione estiva della funivia con orari che dovranno tener conto delle esigenze turistiche e che saranno maggiormente elastici soprattutto per ciò che concerne la chiusura serale e notturna. Segue la nostra proposta».