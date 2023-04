Ad Erice tornano attivi i bagni pubblici a un euro

È stato aggiudicato, con determinazione dirigenziale n. 634 del 04/04/2023, il servizio di gestione dei bagni pubblici del centro storico di Porta Trapani e Via Argentieri.

Ad occuparsene per cinque anni consecutivi sarà la ditta Marchese Francesco di Partinico che, oltre alle incombenze legate al servizio ed annoverate nel contratto che è stato stipulato col Comune, gestirà anche il servizio gratuito della carrozzina elettrica per disabili ubicata all’interno dei bagni di Porta Trapani (per prenotazione cell. 3284174295).

L’apertura giornaliera dei bagni pubblici è così stabilita:

Per Porta Trapani:

– dal 15 marzo e nei mesi di aprile-maggio-giugno-settembre-ottobre dalle ore 9,30 alle ore 19,30.

– Luglio-agosto dalle ore 9,30 alle ore 23,30.

Per Via Argentieri:

– Giugno-settembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30.

– Luglio-agosto dalle ore 9,30 alle ore 23,30.

La tariffa per l’accesso al servizio è fissata in 1 euro per ogni singolo utente.