Una vettura ha preso fuoco in via Giulio Anca Omodei, nella curva che procede verso l’incrocio regolato dal semaforo di via Amendola.

Sembra che la vettura, mentre transitava, ha preso fuoco dal vano motore. Subito sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento marsalese per spegnere le fiamme. Pare non ci siano danni al conducente, ma solo al mezzo nella parte anteriore.