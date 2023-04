Marsala: “Piazze solidali e beni comuni”, si va verso un nuovo bando

E’ scaduto, dopo 12 mesi di attività, il Progetto “Le Piazze Solidali e i beni comuni”, del comune di Marsala coordinato e gestito dall’Associazione Il Mulino – APS, in convenzione con Ente pubblico lilybetano.

Per 12 mesi, i 15 utenti coinvolti si sono adoperati nella pulizia di strade, piazze e bagni del centro urbano di Marsala, offrendo un servizio di pubblica utilità. “Siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto e dell’andamento dell’intero anno progettuale – ci ha detto Maria Cristina Murana presidente de il Mulino -. Ringraziamo i volontari che si sono occupati, a titolo gratuito del coordinamento, gestione e controllo del Progetto e i 15 “Signori delle Piazze” che hanno contribuito a tenere pulite alcune zone centrali della città: Giovanni, Michele, Pietro, Tommaso, Maurizio, Maurizio, Massimo, Salvatore, Giuseppe, Fabio, Francesco,Tommaso , Leonardo, Adel e Antonino. Ringraziamo l’Amministrazione comunale che ha creduto nel progetto, gli Assessori Valentina Piraino e Michele Milazzo che ci hanno coadiuvato nella soluzione di alcune criticità insorte, il Dirigente e tutto il personale Amministrativo”.

Il progetto che ha reso certamente più pulito il centro storico di Marsala è rinnovabile tramite un nuovo bando pubblico a cui possono partecipare tutte le associazioni che hanno i requisiti necessari.

“Per quanto attiene i risultati – ci ha detto l’assessore ai servizi pubblici Michele Milazzo – il mio settore ha usufruito di questo personale che oltre a raggiungere un risultato positivo, ha instaurato con i cittadini delle strade e delle piazze, un ottimo rapporto interpersonale visto che i soggetti venivano assegnati sempre nella stessa zona. Sono convinto che qualora ce ne fossero i requisiti normativi ed economici, l’esperimento va certamente ripetuto”. Abbiamo parlato con la vice sindaca che ha anche la delega ai servizi sociali.

“Si tratta di un esperimento da ripetere e possibilmente ampliare – ci ha detto Valentina Piraino -. Siamo convinti che i soggetti a cui ci siamo rivolti hanno svolto un lavoro importante per la città ma anche per loro. Stiamo predisponendo il nuovo bando per avere nuovamente a disposizione un forza lavoro che si occupa di pulire la città e di renderla più accogliente”.

Nel bando sarà specificato che i soggetti interessati, associazioni ecc, dovranno “utilizzare” ex detenuti, ex tossicodipendenti e soggetti da reinserire nel mondo del lavoro.