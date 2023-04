Ciak per la serie tv Makari 3: chiusure e divieti a Castellammare

Castellammare del Golfo torna ad essere uno dei set per le riprese della terza edizione della fiction Rai “Makari” che nelle due precedenti stagioni ha ottenuto una media di oltre 6 milioni di telespettatori.

L’amministrazione comunale ha previsto chiusure e divieti così da consentire le riprese di alcuni scorci del centro di Castellammare del Golfo, nuovamente individuata dalla Palomar, società di produzione della fiction “Makari”.

Da oggi e fino a sabato 15 aprile, ma anche dal prossimo giovedì 20 aprile e fino a sabato 22, non si potrà parcheggiare, dalle ore 7 alle 22, in via marina di Petrolo (tratto tra via Pisani e via Mura) e nel quartiere Madrice (via Puccini, via e piazza Madrice, via Galatioto, via re Federico, via arciprete Militelli, piazza Barone Giacomo Alliata).

Nelle aree si potrà accedere ad intermittenza, cioè quando non sono in corso le riprese.

In via don Leonardo Zangara, cioè la cala marina, dal 13 al 14 aprile, non si potrà parcheggiare e transitare dalle ore 7 alle 22 nel tratto compreso tra il ristorante Salvinius ed il castello, ma il sabato, sia il 15 che il 22 aprile, dalle ore 17 sarà possibile accedere all’area così da consentire l’attività dei vari locali.

Come sottolineato in una ordinanza del comandante della polizia municipale Giuseppe La Rosa, al fine di ridurre i disagi per i residenti e coloro che lavorano nelle attività della zona Madrice, sono stati riservati più stalli di sosta per chi vive quartiere: non si potrà parcheggiare nella via Marina di Petrolo, dal civico 8 e fino alla via Pisani e via del Macello. Solo i veicoli dei residenti del quartiere Madrice sono autorizzati a sostare in queste vie indicate con ordinanza della polizia municipale.

Anche i nuovi episodi di “Makari”, tratti dai libri di Gaetano Savatteri, avranno ancora come protagonista Saverio Lamanna, interpretato dall’attore palermitano Claudio Gioè, affiancato da Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano).