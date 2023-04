Il Comune di Trapani vuole di nuovo l’ex scuola di Mokarta

Con delibera del 7 aprile scorso, l’Amministrazione comunale ha dato mandato all’Avvocatura comunale per proporre ricorso in via d’urgenza al fine ottenere il rilascio dell’immobile sito nella frazione di Mokarta, un tempo adibito a scuola, attualmente detenuto da privati.

Si ricorda che il giudizio ordinario è stato già avviato nel febbraio scorso.

Nei giorni precedenti le festività pasquali è stato stipulato tra il Comune di Trapani, il Comune di Erice e l’Ist. Comprensivo “G. Pagoto” di Erice, con la supervisione dell’Ufficio scolastico regionale di Trapani, l’accordo di collaborazione per la destinazione dell’immobile, per l’anno scolastico 2023/2024, a scuola dell’Infanzia a servizio dei cittadini ericini e trapanesi, ed in particolare dei residenti nei territori delle frazioni di Napola e Mokarta.

L’Amministrazione resta in attesa del provvedimento del Tribunale di Trapani. «Confidiamo nell’esito giudiziario positivo anche per assicurare un migliore utilizzo di un immobile comunale con ampi spazi, al più adeguato servizio scolastico in favore dei più piccoli cittadini della comunità di Mokarta Trapani e Napola Erice – dichiara il sindaco Tranchida -. Spiace arrivare a tanto ma le datate e reiterate interlocuzioni, ispirate al buon senso ed a servizio del bene comune, non hanno trovato accoglienza».