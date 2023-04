Domenica prossima sarà la Giornata per la donazione di organi indetta dal Ministro della Salute per sensibilizzare la popolazione anche al proprio consenso informato sui trattamenti sanitari in previsione di una eventuale incapacità di autodeterminarsi (DAT testamento biologico, dichiarazione di volontà sulla donazione durante il rilascio della carta d’identità).

L’Amministrazione comunale alcamese, domenica prossima 16 aprile alle 10:30, ha deciso di posare una targa, in largo Alcide De Gasperi, dedicata a quanti, con sensibilità ed altruismo, dispongono la donazione degli organi personale o di un proprio caro venuto, improvvisamente, a mancare.

“Abbiamo scelto questa piazzetta, dove in passato nel 2014, sempre a cura del Comune, è stata installata una meridiana dedicata ai donatori di organi e, adesso, proprio nella giornata dedicata alla donazione abbiamo voluto che ci fosse una targa di ringraziamento per coloro i quali, con senso di civiltà e di rispetto per la vita, compiono questo gesto di solidarietà ed umanità che rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie nonché l’unica soluzione terapeutica per alcune patologie non curabili“, dichiara il primo cittadino Domenico Surdi.

Il Comune di Salemi invece, aderendo all’invito dell’Anci che affianca il ministero della Salute e il Centro nazionale trapianti nella promozione dell’iniziativa, diventa quindi ‘Città del sì’. “Una scelta di maturità improntata al forte senso civico – dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Per questo abbiamo aderito con forza all’invito dell’Anci affinché sempre più cittadini scelgano questa strada in maniera consapevole”.

Anche a Salemi, infatti, i cittadini maggiorenni potranno esprimere la loro dichiarazione di volontà rispetto alla donazione degli organi e dei tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. In questi giorni all’ufficio di Stato civile, presso il quale si potrà depositare il cosiddetto ‘Testamento biologico’, e all’ufficio Anagrafe, competente per la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, i cittadini salemitani potranno trovare il materiale informativo per una scelta consapevole in entrambi i casi. Lo stesso materiale è reperibile anche sul sito del Comune.