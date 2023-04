Troppi incidenti, Grillo avvia a Marsala il Piano Sicurezza. Gli autovelox ritorneranno…

Marsala si appresta ad avere un piano di sicurezza stradale che ci si augura possa dare gli effetti sperati e consenta di limitare gli incidenti stradali, diversi dei quali abbastanza gravi, che si sono registrati nel territorio urbano ed extraurbano.

A tal riguardo si registra una direttiva inviata dal sindaco Massimo Grillo al Comando della Polizia Municipale in cui si formulano tutta una serie di indicazioni. Tutto parte, inevitabilmente, dalla sospensione del servizio autovelox sulla SS 115, che aveva provocato malumori tra i cittadini-automobilisti, che hanno ricevuto una sfilza di multe.

Grillo ha specificato: “Ho fatto presente al Comando della Polizia municipale di effettuare preliminarmente alla stesura del Piano di Sicurezza Stradale il monitoraggio dei flussi veicolari per identificare quelle più ad alto rischio di sinistri stradali, per poi definire un intervento suddiviso per gli anni 2023/25. Ho richiesto, in particolare, che vengano posizionati i dissuasori dell’alta velocità; che si realizzino nuovi attraversamenti pedonali rialzati nonché che venga effettuata la sistemazione e il ripristino della segnaletica stradale al fine di renderla più funzionale e visibile”.

Ma gli autovelox, sulla strada che da Marsala conduce a Petrosino, torneranno nel doppio senso di marcia per dissuadere gli automobilisti a non rispettare i limiti di velocità. Per fare ciò, però, deve essere potenziata l’apposita segnaletica.

“Oltre a quella prevista dal codice della strada ho chiesto anche che gli automobilisti siano preavvisati con l’installazione di ulteriori dispositivi e possibilmente con segnalatori lampeggianti. Desidero precisare, infatti, che gli autovelox non serviranno a rimpinguare le casse comunali ma solo a ridurre l’alta velocità di molti veicoli”, specifica il primo cittadino lilybetano. Previsto anche un programma di educazione civica che includa la distribuzione di materiale informativo sui pericoli della guida pericolosa.