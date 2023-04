A Trapani il gruppo Lega di Turano appoggia Tranchida. Pronta la lista

Mentre a Catania, la Lega ritira dalla corsa a sindaco Valeria Sudano per sostenere il candidato di Fratelli d’Italia, Enrico Trantino, a Trapani si parla di uno ‘zoccolo’ del centrodestra poco ligio al rispetto della maggioranza in Regione: la base elettorale che fa capo all’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano infatti – rappresentante in Giunta del partito Prima l’Italia Salvini Premier – presenterà una lista a sostegno del sindaco uscente, Giacomo Tranchida, espressione del centrosinistra.

Oggi alle 19 all’hotel Cristal verrà presentata la civica “Trapani Tua” costituita da Fabio Bongiovanni, l’uomo più vicino a Turano in città, assieme a Annalisa Bianco, Alberto Mazzeo e Giuseppe Carpinteri.

Anche Schifani era poco convinto della scelta del suo assessore: il presidente lavora da settimane per riportare l’unità del centrodestra in tutti i grandi Comuni al voto il 28 e 29 maggio.

Nel frattempo il candidato del centrodestra trapanese, Maurizio Miceli, viene appoggiato da tutta la coalizione, tranne appunto dalla Lega.