Psicologo di base, approvato in Commissione Salute all’Ars il disegno di legge. Di cosa si tratta

Approvato all’unanimità in VI Commissione Salute all’ARS il disegno di legge che ha ottenuto disco verde all’unanimità relativo all’istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie.

Sono stati oltre 100 gli emendamenti presentati e valutati dai componenti della VI Commissione: “Desidero ringraziare tutti i deputati per l’egregio lavoro di sintesi svolto. Con l’approvazione del testo normativo da parte dell’Assemblea metteremo a disposizione dei territori una figura professionale di riferimento in grado di fornire un supporto fondamentale da un punto di mentale e relazionale. Un servizio – prosegue il deputato Laccoto – che sarà rivolto a tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adolescenti, dai giovani agli anziani alle persone più fragili. L’obiettivo su cui continuiamo a lavorare è quello di fornire servizi sanitari sempre più capillari sul territorio in modo da venire incontro alla crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.

Se il ddl verrà approvato, superando tutte le impugnative di Stato, si passerà all’approvazione in Assemblea – visto che il disegno di legge del cosiddetto Psicologo di Base vede il sì di diverse parti politiche, anche di opposizione – e poi all’attuazione del servizio.

La ‘palla’ poi passerà alle 9 Asp siciliane che dovranno istituire degli appositi elenchi dove verranno iscritti gli psicologi per le cure primarie dopo un periodo di formazione. Lo psicologo farà da filtro tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, talvolta nodo fondamentale per snellire quella percentuale di arrivi in Pronto Soccorso che dipendono da forti attacchi d’ansia o di panico.

“Con l’approvazione del testo finale per il voto da parte dell’Assemblea, oggi la Commissione sanità ha dato un ulteriore impulso perché anche la Sicilia si doti dello psicologo di base. Chiederò che questo DDL, anche in virtù del consenso unanime di tutte le forze politiche, venga trattato con urgenza, perché si possa finalmente dare una risposta di qualità ed efficienza ad un bisogno sociale sempre più avvertito nelle nostre comunità”, dichiara il marsalese Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS e primo firmatario di una delle proposte di legge poi confluite in un unico testo.