Nell’isola Mozia, il 15 aprile, si svolgerà alle ore 12, un evento in memoria della tanto stimata ed apprezzata scrittrice Gaia Servadio, per la quale verrà messa a dimora una targa nel ricordo dei suoi innumerevoli soggiorni sull’isola che ha suggellato nella pubblicazione – Mozia Fenici in Sicilia – sulla storia della civiltà fenicia fino si nostri giorni.