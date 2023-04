Ex direttore di banca di Campobello in carcere per truffa

Un ex direttore di banca a Campobello, Vito Bono, è stato condannato dal Tribunale di Marsala per truffa. La sentenza stabilisce una pena di reclusione a 4 anni e l'interdizione ai Pubblici Uffici per 5 anni. I fatti risalgono al periodo 2014-2016, quando Bono dirigeva l'agenzia Banca Nuova e insieme al dipendente Calogero Margiotta, morto qualche anno fa, avrebbe approfittato di alcuni anziani correntisti facendogli firmare alcune distinte in bianco per poi prelevare dai conti. Sono stati gli stessi clienti a trovare "strane operazioni" oltre che onerose, dal proprio conto. Da qui è scattata la denuncia penale e la sospensione dalla Banca dei due soggetti.