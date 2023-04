Al via da Marsala il Giro di Sicilia, tutte le tappe e dove vederlo in tv

Prende il via oggi, da Marsala, il Giro di Sicilia, corsa ciclistica a tappe tornata nel 2019 dopo un’assenza di oltre 40 anni e giunta oggi alla sua 27ª edizione.

Il programma prevede 4 tappe che accompagneranno gli appassionati da oggi, 11 aprile, e fino a venerdì 14.

Il vincitore dello scorso anno, Damiano Caruso (che si impose con la maglia azzurra della Nazionale Italiana), tornerà come capitano della Bahrain Victorious e come grande favorito della corsa. I principali rivali rispondono ai nomi di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sebastien Reichenbach ed un interessante terzetto della UAE formato da Diego Ulissi, George Bennett e Rafal Majka.

Diverse opzioni per seguire la corsa: diretta televisiva in chiaro su RaiSport HD e riservata agli abbonati su Eurosport 1. Servizio in streaming offerto da RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, NowTV, SkyGo e DAZN. OA Sport vi offrirà la consuete DIRETTA LIVE.

PROGRAMMA GIRO DI SICILIA 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: RaiSport HD, in chiaro. Eurosport 1, per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, NowTV, SkyGo e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport



CALENDARIO GIRO DI SICILIA 2023

Martedì 11 aprile

Prima tappa: Marsala – Agrigento (159 km)

Mercoledì 12 aprile

Seconda tappa: Canicattì – Vittoria (193 km)

Giovedì 13 aprile

Terza tappa: Enna – Termini Imerese (150 km)

Venerdì 14 aprile

Quarta tappa: Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre (216 km)