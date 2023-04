Il neozelandese Finn Fisher-Blach vince la prima tappa del Giro di Sicilia

Primo successo in carriera per Finn Fisher-Blach che vince la prima tappa del Giro Sicilia 2023, da Marsala ad Agrigento, per un percorso di 159 km.

Il corridore neozelandese della Uae Emirates è scattato in prossimità della salita finale, quando mancavano 2 km all’arrivo, precedendo Vincenzo Albanese e Damiano Caruso.

La frazione odiena è stata caratterizzata da una fuga di sette uomini composta da SEbastian Schoenberger, Niccolò Galli, Nicolas Milesi, Umberto Poli, Matteo Montefiori, Roland Thalmann, Micheal Belleri, i quali hanno proseguito fino a 5 km dall’arrivo, prima di crollare alle pendici dell’ultima salita per via dell’azione di forza intrapresa dalla Uae Team Emirates che ha messo davanti il neozelandese Finn Fisher-Blach, il quale, a due km dall’arrivo, ha piazzato lo strappo decisivo precedendo di otto secondi Vincenzo Albanese seguito da Diego Ulissi e Damiano Caruso.

Questo l’ordine di arrivo:

1-F. Fisher-Blach 3h24’07”

2-V.Albanese +8″

3-D. Ulissi +8″

4-D. Caruso +8″

5-A. Lutsenko +8″

6-V. Conti +8″

7-T. Pesenti +8″

8-L. Teugels +8″

9-G. Bennett +8″

10- K. Goossens +8″