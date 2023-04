Autoimprenditorialità e microcredito per i giovani: il progetto a Trapani

È in programma giovedì 13 aprile alle 10, in sala Sodano, nel Palazzo Municipale di Trapani, l’incontro di presentazione del progetto Trapani Micro Hub, rivolto ai giovani Under 35 per stimolare lo sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile attraverso strumenti e servizi innovativi.

Il progetto, selezionato e finanziato dal “Fondo per l’innovazione sociale” e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è realizzato dal Comune di Trapani in collaborazione con un partenariato composto da Ente Nazionale Microcredito, Consorzio Solidalia, Unione Assessorati, EasyGov Solutions e IMPAAT.

L’obiettivo è quello di intervenire sulle politiche di welfare e di job creation nel trapanese, individuando i bisogni dei giovani under 35 e dei migranti, realizzando azioni di educazione finanziaria e accompagnamento all’autoimprenditorialità, attivando programmi di microcredito e iniziative di capacity building a favore degli operatori delle pubbliche amministrazioni locali, del privato sociale e del comparto economico e creditizio.

Fra le azioni in campo: la creazione di un hub che funga da acceleratore di imprese; l’attivazione di una piattaforma collaborativa per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali; la realizzazione di percorsi di educazione finanziaria, al fine di favorire l’integrazione lavorativa dei beneficiari; la definizione di convenzioni con banche e/o operatori di microcredito per l’attivazione di programmi di microcredito.