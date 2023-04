Marsala si appresta a ricevere il Giro di Sicilia così…

Il Giro di Sicilia inizia oggi da Marsala. C’è già un divieto di transito e la sosta veicolare sia nella zona del Palazzetto dello Sport che nell’area del Lungomare dal Circolo Canottieri fino allo Stabilimento Florio e nelle vie che confluiscono sul litorale.

Ma la Città come si appresta ad ospitare il Giro di Sicilia? Con un finanziamento, la Regione ha investito, proprio in vista dell’evento sportivo, nel rifacimento delle strade in cui si svolgeranno le tappe.

E l’asfalto delle strade lilybetane è stato rifatto. Rattoppato, però. Un pò qua e un pò la. Queste sono le strade che verranno attraversate da centinaia e centinaia di ciclisti provenienti da tutta la Sicilia.

Carreggiate bi-colore il cui decoro urbano fa decisamente rabbrividire. Si parla di Pnnr, di fondi europei, di progetti UE, ma sembriamo un paese da Terzo Mondo.