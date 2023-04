In provincia di Trapani 10 morti nelle ultime due settimane a causa di incidenti stradali

Negli ultimi 15 giorni si sono registrati sulle strade della provincia di Trapani diversi incidenti mortali.

A perdere la vita 10 persone in quello che si può definire un bilancio drammatico. Nel computo delle vittime pesa la tragedia di Custonaci, dove i morti sono stati ben sei in un solo incidente, ma resta davvero un numero incredibilmente alto.

Oltre ai decessi decine di incidenti, alcuni seri, si sono registrati per le strade provinciali

L’ultima a perdere la vita, in ordine di tempo, è stata Sofia Montalto, 20 anni, morta mentre era in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, guidato da un 21enne, che si è scontrato con una Fiat Bravo, in contrada Ventrischi, a Marsala. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo, dopo aver fatto un volo di circa dieci metri.

Sempre a Marsala, il 31 marzo, era deceduto sulla Via Vecchia Mazara, Manlio Valenti, 36 anni, molto conosciuto in città ma anche a Petrosino, città della quale il padre Biagio era stato sindaco negli anni passati: la tragedia, pare, causata da un sorpasso che ha provocato lo scontro con un’altra auto che non ha lasciato scampo al giovane.

A Santa Ninfa, ad inizio aprile, a morire erano state due sorelle, Maria e Margherita Grimaldi. Le donne avevano una 75 anni e l’altra 77 anni; erano andate a finire contro un palo. L’incidente è avvenuto vicino il campo sportivo di Santa Ninfa. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Una lunga scia di sangue iniziata con la tragedia di Custonaci lo scorso 26 marzo, con il terribile schianto mortale tra due auto sulla strada provinciale 16, che porta a San Vito Lo Capo.

A perdere la vita in sei: Vincenzo Cipponeri, di Custonaci, mentre cinque vittime erano di Villagrazia di Carini: Matteo Cataldo, 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, 67 anni e il figlio Danilo Cataldo 44 anni, insieme ai cugini Matteo Schiera, 72 anni e la moglie Anna Rosa Romancino di 67 anni.

L’unica sopravvissuta, Maria Pia Giambona, 34 anni, è ricoverata all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Un altro residente in provincia di Trapani, ad Alcamo, Lorenzo Asta, 33 anni, è morto domenica scorsa in un incidente stradale a Partinico, sulla statale 113, mentre tornava all’alba a casa. In un frontale, altre tre persone sono rimaste ferite.