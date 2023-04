Assud cerca cuochi, pizzaioli e camerieri. Ecco come candidarsi

La pizza, le arancine, la cucina di mare, il cibo da strada, sono prelibatezze che trovi da Assud, tutte espressioni che interpretano la cucina Meridionale. Assud è un’idea di cucina legata al territorio, quello meridionale, nata nel 2013 a Marsala, in Provincia di Trapani, in una piccola osteria del centro storico. Oggi è presente stabilmente in tre città siciliane (Marsala, Palermo, Pantelleria) e vanta collaborazioni con importanti gruppi di ristorazione nazionali e internazionali.

La famiglia Assud continua a crescere ed è alla ricerca di cuochi, pizzaioli e camerieri da inserire nelle sedi di Palermo e Marsala.

Si può inviare la candidatura a info@assud.eu .