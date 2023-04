Marsala: nuovi pannelli informativi in centro

Sono stati collocati in diverse aree del centro storico di Marsala i nuovi pannelli informativi. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, sono stati infatti rimossi i pannelli, ormai vetusti e in parte illeggibili, che si trovavano in corrispondenza delle piazze e delle strade maggiormente frequentate dai turisti (Monumento ai Mille, Piazza Purgatorio, Piazza Matteotti, via XI Maggio…).

La principale novità è rappresentata dal taglio che si è voluto dare ai nuovi pannelli, valorizzando l’appuntamento di quest’anno con le celebrazioni dell’arrivo a Marsala di John Woodhouse, di cui ricorre il 250° anniversario. Proprio alla luce di questa ricorrenza, nei prossimi giorni il Comune di Marsala presenterà il calendario delle iniziative già programmate. Tra gli appuntamenti già noti, il Giro di Sicilia (11 aprile), la Maratonina del Vino (23 aprile), la rievocazione dello Sbarco dei Mille (11 maggio) il concerto di Patty Pravo al Teatro Impero (14 maggio).