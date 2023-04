L’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano è pronto ad assumere una nuova consulente. Attraverso un video pubblicato sui social, l’ex presidente della Provincia di Trapani definisce “incredibile” la vicenda della maestra sospesa per aver fatto recitare le preghiere in classe. “Venti giorni a lei, dieci giorni all’insegnante che conosceva Matteo Messina Denaro. Io me la prendo come consulente”, dichiara Turano, precisando di non conoscere la donna.

L’episodio è avvenuto in Sardegna, in provincia di Oristano. La maestra sarebbe stata accusata di aver plagiato i suoi alunni. La questione è approdata anche in Parlamento.