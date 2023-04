Giochi Matematici del Mediterraneo, sul podio due studenti del Liceo Ruggieri di Marsala

Nei giorni scorsi il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala è stato protagonista alla Cerimonia di Premiazione della finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 presso l’Auditorium del II circolo didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano.

In particolare sono stati premiati 27 piccoli matematici, tre per ogni categoria, dalla terza classe del primo ciclo fino alla terza classe della scuola secondaria di secondo grado, direttamente da uno dei padri fondatori dell’Accademia, la professoressa Anna Maria Saladino. Sul podio per la categoria S6 (terzo anno scuola secondaria di II grado) sono saliti gli alunni Federica Montalto, che si è aggiudicata il primo posto, e Paolo Ienna, classificatosi al terzo posto.

I Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guidi”, che da quest’anno sono inseriti tra le competizioni per la valorizzazione delle eccellenze del Miur, si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

A Federica Montalto e Paolo Ienna, che accedono di diritto alla finale nazionale che si svolgerà a Palermo il prossimo 14 maggio, la dirigente, Fiorella Florio, e tutta la comunità del “Ruggieri” rivolgono i complimenti per il già brillante risultato raggiunto e un grosso in bocca al lupo per l’ultima fase di questa competizione.