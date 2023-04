“Clarinettissimo” di Giovanni Lanzini arriva al Teatro “Sollima” di Marsala

Domenica 16 aprile, alle 18, salirà sul palco del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, per il terzo appuntamento della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven”, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero, Giovanni Lanzini clarinet & live electronics, con lo spettacolo “Clarinettissimo”.

Oltre un’ora di vibrante brainstorming di emozioni e di ricordi musicali da “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi fino agli highlights della musica del cinema e del pop internazionale, passando attraverso grandi nomi del clarinetto come Benny Goodman, Sidney Bechet e Acker Bilk che tiene incollato il pubblico ad occhi chiusi alla poltrona, complici i quattro elementi dell’Universo (acqua, aria, terra, fuoco) che finiranno per essere il filo conduttore dello spettacolo. Un quadro di elaborazioni sonore raffinate e visive, sulle quali il suono magico del clarinetto di Giovanni Lanzini interviene talvolta adagiandovisi sofficemente, talvolta giocandoci con ironia.

Un intrigante e particolare programma, che il Maestro Lanzini eseguirà attraverso un Tour in tutta Italia, partendo proprio come prima assoluta dal Teatro Sollima di Marsala. Uno spettacolo da non perdere, che sarà introdotto sapientemente, come guida all’ascolto, dalla dott.ssa Antonella Pantaleo.

Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.