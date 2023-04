Caro voli in Sicilia, per Schifani è colpa del cartello Ita-Ryanair

Come a Natale, anche per queste festività pasquali molti siciliani hanno fatto i conti con biglietti particolarmente esosi per far ritorno nelle loro città. Sul tema, il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato nel corso della trasmissione “Diario del Giorno”: “Il caro-voli non è dovuto al caro- carburanti: molti voli, infatti, a parità di distanza hanno prezzi diversi. Per i collegamenti da Catania e Palermo verso Roma si è realizzato un cartello da parte di due compagnie, Ita e Ryanair, con prezzi al rialzo. Non si fanno concorrenza, quindi gli utenti sono costretti a questo salasso”. Schifani sottolinea che tale situazione è stata denunciata all’Antitrust sia a dicembre che, pochi giorni fa, in occasione della Pasqua. “Abbiamo formulato anche un esposto alla Procura di Roma. Stiamo facendo di tutto per arrivare a una sanzione ma per fortuna siamo riusciti a contattare un terzo vettore che sulla carta ha già venduto 11mila biglietti”.