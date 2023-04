Giro di Sicilia: come cambia la circolazione a Marsala, Mazara e Castelvetrano

E’ stata emessa l’ordinanza che, per i prossimi tre giorni, modifica la circolazione veicolare a Marsala, città da qui prende il via martedì 11 aprile il Giro di Sicilia, con la prima tappa che porterà la carovana su due ruote fino ad Agrigento, lungo un percorso di 159 km.

Il Comando della Polizia Municipale, tenuto conto delle note della Prefettura e del Libero Consorzio di Trapani, ha predisposto quanto necessario per il regolare svolgimento della gara ciclistica internazionale che si avvale anche del patrocinio dell’Amministrazione Grillo. Il provvedimento dirigenziale regolamenta il transito e la sosta veicolare sia nella zona del Palazzetto dello Sport (qui ci sarà il “quartier generale” dell’Organizzazione RCS Sport nelle giornate del 9 e 10 aprile) che nell’area del Lungomare (dal Circolo Canottieri fino allo Stabilimento Florio) e nelle vie di confluenza sullo stesso litorale.

L’ordinanza, infine, dispone il divieto di circolazione veicolare e pedonale lungo il percorso ciclistico – fino al confine con Petrosino – a partire da un’ora prima del passaggio degli atleti. Di conseguenza, i tratti chiusi al transito di volta in volta si riapriranno al passaggio dell’ultimo ciclista e della carovana al seguito.

Anche Mazara sarà interessata dal passaggio della corsa. Provenendo dalla SS 115 i ciclisti transiteranno dallo svincolo di via Giovanni Falcone (zona Obelisco), proseguiranno nella via Falcone e via Paolo Borsellino per poi immettersi nella via Lozano e da lì riprendere la SS 115 in direzione Campobello di Mazara.

Con ordinanza del comando di Polizia Municipale n. 108/2023 è stato disposto per martedì 11 aprile, dalle ore 11,30 fino al termine del passaggio previsto verso mezzogiorno: il divieto di fermata e di transito nelle strade di competenza comunale interessate al passaggio. In particolare: nella S.S. 115 tratto compreso tra l’intersezione con Via Marsala e lo svincolo A29 , Via Giovanni Falcone, Via Paolo Borsellino e via Giovanni Lozano.

Un ulteriore passaggio della competizione ciclistica è previsto a Castelvetrano lungo il seguente tragitto: S.S. 115 (provenienza da Campobello di Mazara), via Campobello, via Garibaldi (contromano), via Pantaleo, piazza San Giovanni, piazza R. Margherita (lato chiesa S. Giovanni contromano), via Milazzo, piazza N. Bixio, via Mannone, piazza Matteotti, piazza Escrivà, viale Roma, via Gentile, piazzale Placido Rizzotto, S.S. 119 per Santa Ninfa, S.P. 13 Zangara, S.S. 115 per Sciacca – Agrigento. Nelle citate arterie viarie è stato predisposto il divieto di fermata dalle 8 alle 14 e il divieto di transito dalle ore 11:45 alle 12:45.