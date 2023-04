Settimana Santa, a Marsala è il giorno dell’Addolorata. Grande partecipazione per la processione del Giovedì Santo (FOTO)

Grande partecipazione alla Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo, tradizionale rito del Giovedì Santo a Marsala. Partita dalla Chiesa di Sant’Anna alle 13, la processione ha attraversato il centro cittadino, suscitando anche quest’anno l’attenzione e la commozione dei marsalesi e dei visitatori che sono giunti in città per la Settimana Santa. Apprezzabile, come sempre, lo sforzo organizzativo della parrocchia di Sant’Anna, guida dal parroco don Giacomo Marino, e dei gruppi coordinati dal direttore artistico Massimo Licari. Da segnalare, così come lo scorso anno, la presenza dell’attrice professionista Luana Rondinelli, che è tornata a a vestire i panni di Claudia, la moglie di Ponzio Pilato.





















Numerose le autorità istituzionali presenti. Accanto al sindaco Grillo, gli assessori della sua Giunta, il presidente Sturiano, i consiglieri comunali, il deputato regionale Stefano Pellegrino e il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Pace. Ha scelto di seguire l’uscita della processione tra il pubblico anche monsignor Angelo Giurdanella, alla prima Settimana Santa da Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.



































Oggi i riti della Settimana Santa proseguono con la processione della Madonna Addolorata, appuntamento molto sentito dai fedeli e, più in generale, dalla popolazione marsalese. La processione avrà inizio alle 16.30 e proseguirà secondo il seguente itinerario: Chiesa Madre, via XI Maggio (lato sinistro), via Armando Diaz (lato sinistro), via Sibilla, via dei Mille, via Edoardo Alagna, via Mazzini, via dello Sbarco (lato sinistro), via San Giovanni Bosco, via F. Crispi (lato sinistro), via Roma, via G. Anca Omodei, via Pascasino, via Colocasio, via F. Struppa (lato sinistro), Piazza G. Marconi, Piazzetta Sant’Oliva, via Sardegna, via Amendola (lato destro), Piazza Matteotti (Porta Mazara), via Edoardo Alagna, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli (Porta Garibaldi) e sosta per preghiera, Piazza Addolorata e rientro al Santuario.