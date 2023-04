Per Pasqua attivate nuove linee bus a Marsala

Su direttiva dell’Amministrazione comunale di Marsala, il Servizio municipale autotrasporti ha attivato linee bus straordinarie per le festività di Pasqua e Pasquetta (9-10 aprile), Festa della Liberazione (25 aprile) e 1° Maggio.

Sono giornate in cui, da anni, non sono effettuati i consueti servizi bus per le diverse destinazioni e, pertanto lo SMA – oltre ad assicurare il collegamento con l’Ospedale – garantisce un’ulteriore linea. In particolare, nella giornata di Pasqua e Pasquetta sarà operativa la “Linea Ospedale” – Piazza del Popolo/Ospedale e ritorno; nella giornata festiva del 10 aprile, Pasquetta, si aggiunge un altro bus, la “Linea 4” – Piazza del Popolo/San Teodoro e ritorno.