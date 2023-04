Siccità, Meloni “Nessun governo aveva affrontato tema finora”

ROMA (ITALPRESS) – “Da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità. Nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi un’emergenza e lo facciamo mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito: dal tema della capienza degli invasi fino al riutilizzo delle acque reflue. Vogliamo affrontare un problema che rischia di impattare pesantemente sul nostro territorio e sui nostri agricoltori”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un messaggio su Facebook. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it