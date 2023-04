Sta uscendo alle 13 in punto la Processione del Giovedì Santo, tradizionale Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo, che precede la Santa Pasqua.

Tanti i cittadini e i turisti davanti la Chiesa di Sant’Anna che via via si dipanano per le strade cittadine, secondo l’itinerario.

Sul posto sono presenti il Vescovo Giurdanella, il sindaco Massimo Grillo con la sua Giunta, diversi consiglieri comunali, il Presidente della Camera di Commercio Pino Pace, il deputato regionale Stefano Pellegrino ed altre autorità religiose, istituzionali e militari.